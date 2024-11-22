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Galatasaray, Bodrum'a Ulaşarak Maç Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlık için Bodrum'a ulaştı. Kafile, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:42
Galatasaray, Bodrum'a Ulaşarak Maç Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek maç hazırlıklarına başladı.

İstanbul'dan uçakla gelen sarı-kırmızılı kafile, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Bodrum'a gelen takım, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Galatasaray'ın süperstar oyuncusu Victor Osimhen, kendisine gösterilen ilgi karşısında taraftarlarla birlikte üçlü pozu vermesi dikkat çekti. Ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarlara el sallayarak selam verdi.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. İstanbul'dan uçakla kente gelen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı. Karşılamaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. İstanbul'dan uçakla kente gelen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı. Karşılamaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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