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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 97-73 Mağlup Etti

Galatasaray, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı 97-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:28
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 97-73 Mağlup Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı Deplasmanda Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın takımını 97-73 gibi rahat bir skorla mağlup etti.

Bu önemli galibiyet, Galatasaray'ın ligdeki yükselişini sürdürmesine yardımcı oldu. İzleyiciler, maçın başından itibaren Galatasaray'ın üstün oyununu ve etkileyici performansını takip ederken, Nesibe Aydın ise güçlü bir mücadele sergilemesine rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

Galatasaray'ın bu zaferi, takımın hedefleri doğrultusunda ilerlemesine büyük katkı sağlarken, ligin geleceği açısından da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

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