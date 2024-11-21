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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva ile Deplasmanda Mücadele Edecek

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın Sportiva ile karşılaşacak. Maç saat 00.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:51
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva ile Deplasmanda Mücadele Edecek

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportiva ile karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Müsabaka, Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanacak ve perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00.30'da başlayacak.

Gruptaki Durum

Sarı-kırmızılı ekip, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunuyor. Son sırada bulunan Portekiz temsilcisi ise mücadele ettiği 4 karşılaşmada da yenilgi ile ayrıldı.

Play-off İçin Hayati Maç

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva'yı mağlup etmesi halinde adını play-off turuna yazdırmayı garantileyecek. Bu karşılaşma, takımın Avrupa kupalarında ilerleyişi açısından büyük bir önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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