Galatasaray'da transfer hareketliliği: Wilfried Zaha ve Tete takımdan gönderiliyor

Galatasaray'da iki yıldızın bileti kesildi

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları hız kazanırken, takımda hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha'nın geleceği merak konusu. İngiltere ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle ilgilenen Galatasaray yönetimi, Zaha'nın takımdan ayrılması durumunda önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu sezon performansı beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcunun, 10 gol ve 4 asistle katkı sağladığı biliniyor.



Bunun yanı sıra, bir diğer ayrılması beklenen isim ise Tete. Brezilya'nın Palmeiras takımının ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi, kiralama seçeneğini değerlendiriyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 resmi maçta forma giyerken, 3 gol atıp 4 de asist yaparak performansını sergilemişti.