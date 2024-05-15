Bist 100
10.158,63 0%
DOLAR
32,26 -0,04%
EURO
35,13 0,37%
ALTIN
2.457,97 0,98%

Galatasaray'da transfer hareketliliği: Wilfried Zaha ve Tete takımdan gönderiliyor

Galatasaray'da transfer sezonu yaklaşırken, Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılma ihtimali ve Tete'nin geleceği hakkında gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.05.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 19:42
Galatasaray'da transfer hareketliliği: Wilfried Zaha ve Tete takımdan gönderiliyor

Galatasaray'da iki yıldızın bileti kesildi

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları hız kazanırken, takımda hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha'nın geleceği merak konusu. İngiltere ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle ilgilenen Galatasaray yönetimi, Zaha'nın takımdan ayrılması durumunda önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu sezon performansı beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcunun, 10 gol ve 4 asistle katkı sağladığı biliniyor.

Bunun yanı sıra, bir diğer ayrılması beklenen isim ise Tete. Brezilya'nın Palmeiras takımının ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi, kiralama seçeneğini değerlendiriyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 resmi maçta forma giyerken, 3 gol atıp 4 de asist yaparak performansını sergilemişti.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

Elektrik faturasına yıldırım çarptıracak zam gelişmesi! Cepleri alev alev yakacak o tarihe dikkat

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Pilavı lapa olanlar buraya! Bu tüyo tüm lapa pilavları kurtaracak

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

Kimsenin 1 kuruş borcu kalmayacak! Kamu bankaları harekete geçti

Elektrik faturasına yıldırım çarptıracak zam gelişmesi! Cepleri alev alev yakacak o tarihe dikkat

Az malzemeyle ana yemeğiniz hazır! Parmaklarınızı yeseniz bile az gelecek

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak