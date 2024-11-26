Galatasaray Daikin CEV Challenge Kupası'nda Sm' Aesch Pfeffingen ile Karşılaşacak

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Önemli Maça Çıkıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında, yarın İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Pfeffingen'deki MZH Löhrenacker Spor Salonu'nda, TSİ 21.30'da başlayacak.

Hedef: İyi Bir Skor ile Ayrılmak

Galatasaray, bu önemli karşılaşmadan iyi bir sonuç alarak, rövanş için avantaj elde etmeyi hedefliyor. Rövanş karşılaşması ise 12 Aralık'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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