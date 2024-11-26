DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,44 -0,31%
ALTIN
2.920,97 -0,08%
BITCOIN
3.231.385,21 1,46%

Galatasaray Daikin CEV Challenge Kupası'nda Sm' Aesch Pfeffingen ile Karşılaşacak

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 8'li finalinde yarın İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen'e konuk olacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:17
Galatasaray Daikin CEV Challenge Kupası'nda Sm' Aesch Pfeffingen ile Karşılaşacak

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Önemli Maça Çıkıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında, yarın İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Pfeffingen'deki MZH Löhrenacker Spor Salonu'nda, TSİ 21.30'da başlayacak.

Hedef: İyi Bir Skor ile Ayrılmak

Galatasaray, bu önemli karşılaşmadan iyi bir sonuç alarak, rövanş için avantaj elde etmeyi hedefliyor. Rövanş karşılaşması ise 12 Aralık'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'un Gol Yıldızı: Simon Banza
2
Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek
3
Tanrıkulu'dan Poomsae Milli Takımı'na Moral Ziyareti
4
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
5
AZ Alkmaar-Galatasaray Maçını Rumen Hakem Horatiu Fesnic Yönetecek
6
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da Gerçekleşecek
7
Kaykayda Los Angeles 2028 Kampı İzmir'de Başladı

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları