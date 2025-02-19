Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'ndan Elendi

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı finalinde Chieri'76'ya elendi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:39
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'ndan Elendi

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na Veda Etti

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı finalinde, Galatasaray Daikin, İtalya'nın Chieri'76 takımıyla karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-1'lik mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, rövanşta güçlü bir performans gösterdi.

Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray, ilk seti 25-22 kaybetmesine rağmen, ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23 ve dördüncü seti 27-25 kazanarak mücadeleyi 3-1'lik sonuçla önde tamamlama başarısını gösterdi.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, durum eşitliğini sağladı ve altın sete geçmeye hak kazandı. Ancak altın sette Chieri'76'ya 15-13 mağlup olarak organizasyona veda etmek zorunda kaldı.

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarı finale kadar yükselmeyi başarsada, final şansını değerlendiremeyerek taraftarını üzdü.

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