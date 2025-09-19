Galatasaray Daikin Kadın Voleybol'de İmza Töreni: Sylla, Grobelna, Lukasik, Frantti, Timmerman

Galatasaray Daikin'de yeni transferler RAMS Park'ta resmen tanıtıldı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadroya katılan oyuncular için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreniyle transferleri açıkladı. Törene; Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, takım menajeri Neşve Büyükbayram ile yeni transferler Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna, Alexandra Frantti ve sözleşmesi yenilenen Eline Timmerman katıldı.

Cibara: Hedef büyük, yeni yönetime şampiyon bir takım bırakacağız

Mehmet Cibara, yeni sezon hazırlıklarında sona gelindiklerini belirterek, "Tesislerimiz ve hocalarımızla yeni sezona büyük hedeflerle geliyoruz. 2022 senesinde seçildikten sonra voleybolla ilgili planlarımız vardı. Bu plan doğrultusunda 5 veya 6. senede şampiyon olmak için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Tüzük değişikliği nedeniyle görev süremiz 2 seneye indi. Bu yüzden 4. senemizde bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu var. Yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak istiyoruz." dedi.

Cibara, altyapıda ve tesislerde yapılan değişikliklere dikkat çekerek, "Altyapının dışında tesislerimize de yatırım yaptık. Taç Spor'u da Galatasaray'a oyuncu yetiştirecek seviyeye getirdik. Bu sene çok önemli yabancı yıldızları transfer ettik. CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Mali anlamda da bütçemizi artırdık. Bunu taraftarımız çok istiyordu. Onların da Burhan Felek'i doldurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu İlkin Aydın ile ilgili de bilgi veren Cibara, "İlkin Aydın'ın 2026 yılının mayıs ayında sözleşmesi bitecek. Ocak ayında tekrar oturup konuşacağız. İlkin, çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi kalmak istiyorsa onunla anlaşırız. Zaten yaptığımız görüşmelerde menajeriyle birlikte bize son derece anlayışlı davranıyorlar." dedi.

Kuban: Rekor kombine desteği ve büyük hedefler

Timur Kuban, geçen sezon elde edilen başarılara atıfta bulunarak, "Bu sene dünya yıldızlarıyla daha da güçlendirdiğimiz branşların başında voleybol geliyor. TAÇ Spor Tesisleri, erkek ve kadın takımlarımız için önemli değişikliklerden geçti. Çok modern bir tesis haline geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda da yeni bir kombine düzenimiz oldu. Bütün taraftarlarımızın sezon boyu takımımıza destek olması için çok elverişli bir ortam oluşturuldu. Rekor seviyede başlayan bir kombine desteği var. Ben, bu desteğe devam edilmesini rica ediyorum. Çok büyük hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.

Kuban, Galatasaray Futbol Takımı'nın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik yenilgiyi de değerlendirerek, "Galatasaray, Avrupa ve dünyada başarılı olma amacıyla kuruldu. Biz Türkiye şampiyonluğunu amaç değil, araç olarak görüyoruz. Dünkü maç, farklı bir yere gidebilirdi. Bu maça rağmen inancımız var. Sezon başında böyle şeyler olabilir. Taraftarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. İnancın aynı şekilde devam edeceğine eminim. Bu sene futbol takımımız daha da güçlendi. Nazar diyelim. Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan mesajlar

Myriam Sylla (İtalyan smaçör): "Bana bu kulüpte oynama fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Ben çok iyi bir savaşçıyım. İlk günden son güne kadar bu arma için savaşacağız." Sylla, Fenerbahçe'den tanıdığı Alessia Orro ile dostluğunu koruyacağını ve profesyonel ilişkilerini sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca başantrenör Massimo Barbolini ile geçmişi hatırlatarak, "O çok anlayışlı ve iyi bir antrenör. Onunla beraber İtalya Milli Takımı'nda madalya aldık. Bence Türkiye'de de voleybol oynamak harika. Türk voleybolu son zamanlarda çok gelişti." diye konuştu.

Kaja Grobelna (Belçikalı pasör çaprazı): "Bana güvendikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok kaliteli rakiplerimiz var ama bence bizim için çok güzel bir sezon olacak." dedi.

Martyna Lukasik (Polonyalı smaçör): "Gerçekten çok mutluyum. Herkes yeni sezona odaklanmış durumda. Bütün takım arkadaşlarımıza tanıştık. Yeni sezon için gerçekten çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

Alexandra Frantti (ABD'li smaçör): "Galatasaray'ın Türkiye'deki en profesyonel kulüp olduğunu belirterek, 'Galatasaray'da oynayacağım için heyecanlıyım. Geldiğimden beri çok sıcak karşılandım. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız. Galatasaray forması giyeceğim için çok gururluyum.'" dedi.

Eline Timmerman (Hollandalı orta oyuncu, sözleşme yenilendi): "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bence bu sezon çok güzel şeyler yapabiliriz. Takımıma güveniyorum. Yeni sezonda çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum." Timmerman ayrıca kadrodaki güçlenmeye değinerek, "Çok iyi oyuncuları kadromuza kattık. Takımımız, çok güçlendi. Bu sene iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Birçok takımla kafa kafaya gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreni, Galatasaray Daikin'in hem sportif hedeflerini hem de altyapı ve tesis yatırımlarını vurguladığı bir tanıtım niteliği taşıdı; yönetim, taraftar desteğini artırarak CEV Kupası'nda şampiyonluk ve CEV Şampiyonlar Ligi hedeflerine odaklanıyor.