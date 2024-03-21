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Galatasaray'dan flaş Zaha kararı!

Sarı-kırmızılı ekip, transfer gündemini sallayan bir haberle gündemde. Wilfried Zaha'nın forma şansının azalmasıyla huzursuzluğunu dile getirmesiyle birlikte, Premier Lig kulüpleriyle ilişkilendirilen yıldız futbolcunun durumu merak konusu oldu. Ancak, bu karar sadece Zaha'yı değil, genç yetenek Kerem Aktürkoğlu'nu da yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:28
Galatasaray'dan flaş Zaha kararı!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Wilfried Zaha, zaman zaman dikkat çekici performanslar sergilese de genel olarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle Mauro Icardi'nin sakatlık döneminde takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenen Fildişili yıldız, Trabzonspor deplasmanındaki etkileyici performansıyla hatırlanıyor. Ancak, ilk 11'de düzenli olarak forma şansı bulamaması Zaha'nın mutsuzluğuna yol açtı ve farklı iddiaların doğmasına neden oldu.

 

GALATASARAY'IN YILDIZI WİLFRIED ZAHA İÇİN PREMİER LİG'DEN YOĞUN İLGİ!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Wilfried Zaha, zaman zaman dikkat çekici performanslar sergilese de genel olarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle Mauro Icardi'nin sakatlık döneminde takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenen Fildişi

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Wilfried Zaha, İngiliz basınının yakın takibi altında. Son haberlere göre, Crystal Palace'ın eski yıldızı Zaha'nın Premier Lig'e geri dönebileceği iddia ediliyor. TalkSPORT'un raporuna göre, West Ham ve Aston Villa gibi kulüplerin Zaha'nın durumu hakkında bilgi aldığı belirtiliyor. Ancak, 31 yaşındaki futbolcunun Trendyol Süper Lig'de bir sezon daha kalmak istediği vurgulanıyor.

Zaha'nın piyasa değeri şu anda 14 milyon euro seviyesinde bulunuyor ve Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 37 maça çıkan Zaha, 10 gol atıp 5 asist yaparak performansını gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sürpriz bir karar alarak Zaha'yı yeniden ilk 11'e yerleştireceği öne sürülüyor. Ancak, son dönemde formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun ise yedek kulübesinde olacağı ifade ediliyor. Aslanlar, millî maç arasının ardından 3 Nisan'da Hatayspor'u konuk edecekleri maçta sahaya çıkacaklar.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Zaha'nın Fildişi Sahili Millî Takımı tarafından Afrika Uluslar Kupası için kadroya alınmaması tartışmalara yol açtı. Zaha'nın ağabeyi Carin Zaha, bu durumu eleştirerek "Bu gerçek bir skandal. Wilfried'i seçmemek için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullanmıştı.

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