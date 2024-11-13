Galatasaray'dan Tesis Devrimi: Kemerburgaz'a Geçiş Yakın

Galatasaray Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Dursun Özbek, bol projeleri ve hedefleri ile dikkat çekti. Özbek, Florya'dan Kemerburgaz'a geçişin çok yakında olacağını belirtti. "Hepimizin gurur duyacağı bir tesisi hizmete alacağız," dedi.

Olimpik Branşlarda Öncelik

Özbek, Türkiye'de olimpik sporların gelişimi konusunda Galatasaray'ın öncü olduğunu vurgulayarak, tesisleşmenin önemine dikkat çekti. "Aslantepe Vadisi'nin yapılması Galatasaray için bir zorunluluk," diyen Özbek, amatör branşlara hizmet edecek yeni tesislerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Futbol Takımının Başarısı

Özbek, Galatasaray futbol takımının performansına da değindi. Takımın şu an ligde 5 puan farkla lider durumda olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. "Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerliyoruz," dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e Saygı Duruşu

Özbek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anısına taraftarların gerçekleştirdiği koreografiyi izlettikten sonra bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. "Cumhuriyet'in gururu olduğumuzu bir kez daha hissettik," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.