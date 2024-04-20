Galatasaray dev zamla Okan Buruk’u ikna etti: Sözleşme yenilenecek

Galatasaray, iç transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk için Galatasaray büyük bir adım attı. Ücretinde ciddi bir miktarda artış yapılacak olan Okan Buruk'un eski takımı ile sözleşme yenilemesi bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre Okan Buruk, bu sezon için yıllık 20 milyon TL’ye anlaşmıştı. Önümüzdeki sezon için ise Galatasaray, Okan Buruk’un yıllık kazancını 50 milyon TL’ye çıkaracak.

Bu sezon 50 maçta 38 galibiyet elde eden Okan Buruk, maç başına 2.4’lük bir puan ortalamasına sahip.