Galatasaray, Dinamo Kiev ile Avrupa'da Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i Konuk Ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek, dördüncü hakemliğini ise Kevin Kaivoja yapacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi ise Marko Liiva olacak.

Galatasaray Üst Turu Garantiledi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantileyerek dikkat çekti. "Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, yarınki karşılaşmadan 3 puan alarak ilk 8 hedefi için önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Bu sezon uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek takımlar, son 16 tura doğrudan yükselecek.

Dinamo Kiev Zor Durumda

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alabilmiş değil. 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik ile namağlup devam eden Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçı kaybetmiş durumda. Maçlarda sadece 1 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 15 gol gördü. Dinamo Kiev, en son 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'ye karşı 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Evinde Güçlü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon evinde hiç puan kaybetmedi. "Cimbom" bu alanda Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 ve İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Üç Eksik Takımda

Yarınki mücadelenin öncesinde Galatasaray'da Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai forma giyemeyecek. Özellikle Icardi'nin sakatlığı, takım için önemli bir kayıp yaratıyor.

Son 24 Maçta Yenilgi Yok

Galatasaray, çıktığı son 24 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon geçirdiği başarılı süreçte, 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin En Golcü Takımı

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı 6 mücadelenin 15 gol ile en golcü takımı olmayı başardı; bu alanda Fransa'nın Olimpik Lyon'u ile birlikte zirvede yer alıyor.

Savunma Sorunları Sürüyor

Galatasaray, bu sezon 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı. Hücumda güçlü performans sergileyen takımın savunma konusunda zayıf kalması, eleştiri konusu oldu.