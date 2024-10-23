Galatasaray, Elfsborg'u Zorlu Maçta 4-3 Yenerek 2. Galibiyetini Elde Etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 yenerek grup aşamasındaki ikinci galibiyetini aldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda zor anlar yaşasa da sahadan galip ayrılmayı başardı.

Maçın Detayları

İstanbul'un RAMS Park stadyumunda gerçekleşen karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın etkili oyunuyla pozisyonlar buldu. Elfsborg'un kalecisi Isak Pettersson iyi bir performans sergileyerek ilk yarıda Galatasaray'ın gol bulmasını zorlaştırırken, 28. dakikada Icardi'nin attığı golle ev sahibi ekip öne geçti. 39. dakikada Pettersson'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, 44. dakikada Barış Alper’in golüyle devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci Yarıda Yaşanan Sıkıntılar

İkinci yarıda Elfsborg, 52. dakikada Niklas Hult ile farkı ikiye indirdi. 65. dakikada Michael Baidoo penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Galatasaray, yaşadığı panikten sonra Yunus Akgün'ün 83. dakikada attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ancak kalan dakikalarda Johan Larsson'un 90+2’deki golüyle sonuç 4-3 oldu.

Önemli İstatistikler

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti ve grup aşamasında namağlup kalmaya devam etti. Elfsborg ise İstanbul'da yaşadığı mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Galatasaray, tarihinde ilk kez İsveç takımlarına karşı sahasında galip gelmiş oldu. Ayrıca, Mauro Icardi, attığı gol ile Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu Milan Baros ile gol sayısını eşitledi.

Bir Dönüm Noktası

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 17 maçta 15’inde düşmedi ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi genç yeteneklerin katkılarıyla önemli bir aşama kaydedildi. Bunun yanı sıra, Mertens’in, Barış Alper'e verdiği moral destek de dikkat çekti.