Galatasaray, Eren Elmalı Transfer Maliyetini Açıkladı

Galatasaray'dan Eren Elmalı Açıklaması

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'dan transfer ettiği milli oyuncu Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübe toplam 129 milyon 717 bin 700 lira transfer ücreti ödeneceği belirtildi. Ayrıca, şarta bağlı olarak 18 milyon 531 bin 100 lira ek ödemenin de yer alacağı ifade edildi.

Ödeme ve Sözleşme Detayları

Eren Elmalı'nın bir sonraki satışından elde edilecek karın %25'inin eski kulübü olan Trabzonspor'a ödeneceği açıklanırken, oyuncunun bu sezonun kalan bölümünde 14 milyon lira alacağı vurgulandı.

Sol bek oyuncusunun maaş detayları da dikkat çekti. 2024 yılı için 45 milyon lira, 2026-2027 sezonunda 55 milyon lira ve 2027-2028 sezonunda 65 milyon lira alacağı belirtildi. Anlaşmada bir yıl opsiyon bulunurken, 2028-2029 sezonunda bu opsiyonun kullanılması halinde oyuncuya 75 milyon lira ödeme yapılacağı kaydedildi.