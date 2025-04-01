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Galatasaray Fenerbahçe Derbisi için Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile derbiye hazırlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:24
Galatasaray Fenerbahçe Derbisi için Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği derbi için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanla hazırlıklarına son noktayı koydu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda takımlar, 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. İdman, ardından taktik çalışmalarıyla son buldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

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