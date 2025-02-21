Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, 24 Şubat'ta Fenerbahçe ile yapacağı derbi için Florya'da antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:13
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Başlattı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, derbi öncesi hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. İdman, dört grup halinde yapılan 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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