Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Tahkim Kuruluna Başvurdu

Galatasaray, Yabancı Hakem Atamasını Temyiz Etti

Galatasaray Kulübü, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yürütmenin durdurulması talebiyle başvuruda bulundu.

Derbiye Atanan Hakem

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu. Ancak bu atama, Galatasaray cephesinden büyük tepki gördü.

Galatasaray'ın Tepkisi

Alınan bilgilere göre, Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceği açıklamasından sonra MHK talimatlarına atıfta bulunarak itirazda bulundu.