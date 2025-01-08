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Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL'i Ağırlıyor

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:45
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC ASVEL'i Ağırlıyor

Galatasaray LDLC ASVEL ile Karşılaşıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayacak. Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:00'de başlayacak.

Rövanş Maçı ve Önceki Başarılar

Rövanş mücadelesi ise 15 Ocak Çarşamba günü Gerland Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Galatasaray, play-off turunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı eleyerek bu tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

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