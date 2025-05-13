Galatasaray Gaziantep'e Geldi: Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Heyecan Dorukta

Galatasaray Gaziantep'e Ulaştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen sarı-kırmızı ekip, ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.

Taraftar Coşkusu

Otele varış sırasında Galatasaraylı futbolcular, bir grup taraftarın coşkulu sevgi gösterisiyle karşılandı. Bu anlar, final öncesi takımın moral bulmasına katkı sağladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen İstanbul ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti. Sarı-kırmızı futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen İstanbul ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti. Sarı-kırmızı futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.