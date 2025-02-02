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Galatasaray, Gaziantep FK'ye Konuk Oluyor: Liderlik Mücadelesi Sürecek

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile yarın karşılaşacak. Lider takımda 3 önemli eksik var, Barış Alper 100. maçına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:14
Galatasaray, Gaziantep FK'ye Konuk Oluyor: Liderlik Mücadelesi Sürecek

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligin Zirvesinde Galatasaray Var

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 54 puanla ligin lideri konumunda. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki ilk yarıda oynanan karşılaşmada Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Üç Eksik ile Saha Çıkacak

Galatasaray, yarınki maça Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs’dan yoksun çıkacak. Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmışken, Kerem Demirbay kasık adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle oynayamayacak. Ismail Jakobs ise Aşil tendonundaki ağrısı yüzünden maçta forma giymesi beklenmiyor.

Bazı İsimler Sınırda

Bunun yanı sıra, Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı olacaklar.

Namağlup Yolda Devam

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısındaki mağlubiyetle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanmış olmasına rağmen, Süper Lig'de hala yenilgi yüzü görmediler. Takım, son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe derbisinde yaşamıştı.

Osimhen Gol Yükünü Taşıyor

Yarınki müsabakada Galatasaray'ın en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız, son 5 lig maçının 417 gol ile takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Barış Alper, 100. Maçına Hazırlanıyor

Eğer forma giyerse, Barış Alper Yılmaz Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. Genç futbolcu, Galatasaray forması ile 139 resmi müsabakada mücadele etti. Bu sezon, 20 Süper Lig maçında 10 gol atarak kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

27 Maçtır Gol Atıyorlar

Galatasaray, oynadığı son 27 resmi maçta da rakip fileleri havalandırdı. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’ndaki bu süreçte Galatasaray, toplamda 53 gol ile en skorer takım konumunda bulunuyor.

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