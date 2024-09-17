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Galatasaray Gaziantep FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:05
Galatasaray Gaziantep FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Anları

64. dakikada, Mertens'in aşırtma pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Batshuayi, penaltı noktasına doğru bir pas verdi. Savunmanın müdahalesi sonrası dönen topu yakalayan Mertens, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti ancak top yan ağlara gitti.

76. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisindeki Batshuayi'ye pası aktardı ve Batshuayi'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

81. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye indirdi. Torreira'nın kaptırdığı topu önünde bulan Furkan Soyalp, kaleci Muslera'nın kalesi dışında olduğunu gördü ve orta sahadan çektiği şut filelerle buluştu: 3-1.

Sonuç olarak, Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak önemli bir üç puan kazandı.

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