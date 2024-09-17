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Galatasaray Gaziantep FK'yi İlk Yarıda İki Golle Geçti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:55
Galatasaray Gaziantep FK'yi İlk Yarıda İki Golle Geçti

Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında Heyecan

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. İlk yarıda dilediğini yapan sarı-kırmızılı ekip, devreyi 2-0 önde kapattı.

Maçın İlk Dakikaları

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki ekip de skoru açmak için saldırgan bir oyun sergiledi. 3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mertens, dar açıdan kaleye şut çekti ancak kaleci Dioudis, bu vuruşu çıkardı. Dönüşte Sara'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruş da Yunan kaleci tarafından önlendi.

Galatasaray'ın İlk Golü

11. dakikada Galatasaray, Mertens'in pasıyla ilk golü kaydetti. Barış Alper Yılmaz, ceza sahası ön çizgisi üzerinde şık bir hareketle dönüp şutunu çekti ve top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

İkinci Gol ve Farkın Artışı

26. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada Batshuayi, topu güzel bir şekilde Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un vuruşu ağlarla buluştu ve skoru 2-0'a getirdi.

Sıcak Anlar ve İlk Yarı Sonucu

34. dakikada, Kaan Ayhan'ın sağ çaprazdan çektiği şut direğin dibinden auta gitti. 41. dakikada ise Sorescu'nun ceza sahasındaki vuruşunu kaleci Muslera, kornere gönderdi. İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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