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Galatasaray, Genç Kaleci Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a Kiraladı

Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:24
Galatasaray, Genç Kaleci Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a Kiraladı

Galatasaray'dan Kiralık Transfer Hamlesi

Galatasaray, altyapısından yetişen 19 yaşındaki kalecisi Jankat YılmazAdanaspor'a kiraladığını duyurdu. Bu transfer, Trendyol 1. Lig takımlarından biri olan Adanaspor için önemli bir katkı sağlayacak.

Resmi Açıklamalar

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor'a kiralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bu kiralama süreci, Jankat Yılmaz'ın gelişimi açısından da büyük bir fırsat sunacak. Genç kaleci, Adanaspor'da forma giyerek tecrübe kazanmayı hedefleyecek.

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