Galatasaray Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 24 Mayıs Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesinde, oyuncu Roland Sallai'nin doğum günü kutlandı ve pasta kesildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ilerleyen kısımlarında ise top kapma ve iki yarı sahada yapılan hücum organizasyonu çalışması gerçekleştirildi. Son olarak, antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Ayrıca, tedavisine devam edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bireysel çalıştığı gözlemlendi.

Galatasaray, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Çalışmaya Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen de (sağ 2) katıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Çalışmaya Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen de (sağ 2) katıldı.