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Galatasaray, Hatayspor'u tek golle mağlup etti

Galatasaray-Hatayspor maçı sona erdi. İşte maçta yaşananlar...

Yayın Tarihi: 03.04.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:45
Galatasaray, Hatayspor'u tek golle mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk ettiği mücadelede, liderlik iddiasını sürdürmek adına kritik bir zafer elde etti. Maçın ilk yarısında Mauro Icardi'nin kafa golüyle öne geçen Cim Bom, rakibine geçit vermedi. Ancak, Hatayspor'un ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele boyunca her iki takımın da etkili atakları ve direkten dönen şutlarıyla tempolu bir oyun sergilendi.

gs hatayspor

Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 84'e yükseltti ve liderliğini sürdürmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi. Hatayspor ise mücadeleden mağlup ayrılarak 33 puanda kaldı.

Maçta yaşanan önemli anlar arasında Hatayspor'un attığı golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi ve Galatasaraylı Mertens'in direğe takılan şutu öne çıktı. Galatasaray, liderlik yolunda aldığı bu kritik galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

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