Galatasaray, Hazırlık Maçında Esenler Erokspor'u Farklı Geçti

Galatasaray'dan Farklı Galibiyet

Lige verilen arada,Galatasaray, Esenler Erokspor ile gerçekleştirdiği hazırlık karşılaşmasını 8-3 gibi farklı bir sonuçla kazandı.

Maçın Detayları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan bu maçta sarı-kırmızılı ekip, aşağıdaki on bir ile sahaya çıktı:

Günay Güvenç

Davinson Sanchez

Eyüp Aydın

Berkan Kutlu

Efe Akman

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Yunus Akgün

Yusuf Demir

Dries Mertens

Michy Batshuayi

Galatasaray'ın Golleri

Maçta goller, Michy Batshuayi (3 gol), Gabriel Sara, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu tarafından kaydedildi.