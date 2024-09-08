Galatasaray, Hazırlık Maçında Esenler Erokspor'u Farklı Geçti

Galatasaray'dan Farklı Galibiyet
Lige verilen arada,Galatasaray, Esenler Erokspor ile gerçekleştirdiği hazırlık karşılaşmasını 8-3 gibi farklı bir sonuçla kazandı.
Maçın Detayları
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan bu maçta sarı-kırmızılı ekip, aşağıdaki on bir ile sahaya çıktı:
- Günay Güvenç
- Davinson Sanchez
- Eyüp Aydın
- Berkan Kutlu
- Efe Akman
- Lucas Torreira
- Gabriel Sara
- Yunus Akgün
- Yusuf Demir
- Dries Mertens
- Michy Batshuayi
Galatasaray'ın Golleri
Maçta goller, Michy Batshuayi (3 gol), Gabriel Sara, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu tarafından kaydedildi.