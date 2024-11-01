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Galatasaray Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 7 Kasım'da Tottenham ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 20:45
Galatasaray Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı İngiliz temsilcisi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü oynayacağı maç için tüm gücüyle hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Ayrıntıları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İlk olarak dinamik ısınma ile başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki bu çalışma, top kontrolü üzerine odaklanarak kuvvet çalışması ile sona erdi.

Ismail Jakobs'un Durumu

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, tedavi sürecinin ardından sahada bireysel antrenman yapmaya başladı. Bu, takımın sağlıklı kadrosunu oluşturma çabalarına önemli bir katkı sağlıyor.

Gelecek İdmanlar

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Takım, Tottenham karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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