Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nde Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:51
Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Galatasaray HDI Sigorta, Cizre'de Güç Gösterdi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Bu heyecan dolu karşılaşmada, Sarı Kırmızılı ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla ligdeki iddiasını sürdürdü ve üzerindeki baskıyı bir nebze olsun hafifletti.

Cizre'deki maçta alınan bu galibiyet, Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile Cizre 100.Yıl Stadında karşı karşıya geldi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile Cizre 100.Yıl Stadında karşı karşıya geldi.

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