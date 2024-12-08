Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybolda Fırtına Gibi Esiyor

SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Maç, Galatasaray'ın 3-0'lık net üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın Öne Çıkanları

Galatasaray HDI Sigorta, rakibi Spor Toto'yu sahasında zor anlar yaşatarak, ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Galatasaraylı voleybolcular, performanslarıyla izleyicileri etkilemeyi başardı.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray HDI Sigorta, ligdeki puan durumunda da önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.