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Galatasaray HDI Sigorta, Victor Cardoso'yu Transfer Etti

Galatasaray HDI Sigorta, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:38
Galatasaray HDI Sigorta, Victor Cardoso'yu Transfer Etti

Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Oyuncusu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör
Victor Cardoso'yu transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 1999 doğumlu olan Cardoso ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Resmi Açıklama

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz ve sarı kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

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