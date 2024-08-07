Galatasaray HDI Sigorta, Victor Cardoso'yu Transfer Etti

Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Oyuncusu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör

Victor Cardoso'yu transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 1999 doğumlu olan Cardoso ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Resmi Açıklama

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz ve sarı kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.