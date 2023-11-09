Galatasaray'ı çileden çıkaran kutlama! Fenerbahçelileri yanına alıp...

Bayern Münih ve Galatasaray maçı sonrasında taraftarı kızdıran hareket gündem oldu. Sarı kırmızılıların iyi futboluyla iten mücadele devamında Bayern Münih basketbol hesabı üzerinden Fenerbahçe taraftarlarıyla kutlama yapıldı.

Galatasaray'ı çileden çıkaran kutlama! Fenerbahçelileri yanına alıp...
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında gerçekleşen Bayern Münih ve Galatasaray mücadelede 2-1 ile kazanan Almanya temsilcisi oldu. Bunun üzerine sarı kırmızı taraftarları kızdıran kutlama herkesi şaşırttı.

bayern münih paylaşım

Bayern Münih sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe ile ilgili paylaşımı ses getirdi. Galibiyeti beraber kutlayacaklarını ifade eden Almanya temsilcisinin açıklamasıyla sarı kırmızılı takımın tepkisine neden oldu. 

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