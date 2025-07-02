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Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kutlamaları Konya'da Coşkuyla Gerçekleşti

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Konya'da düzenlenen özel bir gecede kutladı. Kutlamalar yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 23:26
Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kutlamaları Konya'da Coşkuyla Gerçekleşti

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kutlamaları Konya'da Coşkuyla Gerçekleşti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği başarılı şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "25. Şampiyonluk Gecesi" etkinliğiyle büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

Önemli Konuşmalar ve Hedefler

Konya'da bir otelde gerçekleştirilen gecede, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı Murat Sancaktar, 25. şampiyonluğun kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirtti. Sancaktar, Türkiye genelinde yapılan şampiyonluk kutlamalarıyla gerçek 5. yıldızın göğüslerine takıldığını vurgulayarak, "Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, biz gerçek 5. yıldızı göğsümüze taktık. Bu sözümüzü tuttuğumuz için camia olarak gururluyuz," dedi.

Sancaktar, 26. şampiyonluk hedefinin yanı sıra, 5 yıl üst üste şampiyonluk kazanma dileğini de iletti. "Galatasaray'ın geçmişteki başarılarına değinerek, 5 sene üst üste şampiyon olacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Yeni Başarılar İçin Kararlıyız

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan ise bu gecede 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti. Poçan, Ali Sami Yen'in gösterdiği hedef doğrultusunda Avrupa'da da büyük başarılar elde etmek için mücadele edeceklerini belirtti. "Bugünden itibaren 26. şampiyonluğun ateşini Konya'da yakıyoruz," şeklinde konuştu.

Eğlenceli Anlar ve Video Mesajlar

Gecede, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in video mesajı da yayınlandı. Ayrıca, sarı-kırmızılıların bu sezon kazandığı Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın sergilendiği kutlama sırasında, 25. şampiyonluğa özel pasta kesildi. Şarkıcı İrem Derici’nin konser verdiği gecede, Galatasaray’ın başarıları büyük bir mutlulukla kutlandı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için...

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği'nce, "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenledi.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için...

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği'nce, "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenledi.

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