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Galatasaray'ın 31.5 milyon euroluk hayalleri yıkıldı

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün'den bonservis bedeli olarak 31.5 milyon euro alma planının tutmadığı öğrenildi. Zaniolo ve Yunus Akgün, sezonun sonunda Galatasaray'ın kadrosuna yeniden dönmeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:23
Galatasaray'ın 31.5 milyon euroluk hayalleri yıkıldı

Galatasaray'ın sezonun başında satın alma opsiyonlu olarak imzaladığı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün'ü transfer etme planları başarısızlıkla sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre Galatasaray, iki futbolcudan toplamda 31.5 milyon euro bonservis bedeli almak istedi ancak hesapları istediği gibi tutmadı.

Galatasaray'ın 31.5 milyon euroluk hayalleri yıkıldı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 22,5 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya satın alma opsiyonu ile kiraladı. Zaniolo, Aston Villa'nın maçlarının %80'inde en az 30 dakika oynama şartını maalesef karşılayamadı.

Galatasaray'ın 31.5 milyon euroluk hayalleri yıkıldı

Yunus Akgün'ün de Leicester City'ye 9 milyon euro opsiyonla kiralandığı biliniyor. Akgün'ün 25 maça çıkması planlanıyordu ancak oyuncu yedekte kaldığı için bu seçenek devreye girmedi.

 Sonuç olarak her iki oyuncuyla da sicili bulunmayan Galatasaray, sezon sonunda Zaniolo ile Yunus Akgün'ü takım kadrosuna geri çağıracak.

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