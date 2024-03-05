Galatasaray'ın Fernando Muslera'ya teklifi belli oldu

Galatasaray'ın uzun yıllardır başarılı kaleciliğini yapan Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanmasıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Bu hafta Dursun Özbek devreye girecek ve deneyimli eldivenle bir toplantı yapacak.

Sarı-Kırmızılı teknik adam Okan Buruk, Muslera'nın takımın kadrosunda kalması için elinden geleni yapmak istediği belirtilirken başarılı antrenörler açıklamalarında oyuncularının ne kadar değerli olduğunu vurguluyorlar.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA!





2011 yılının yazında Galatasaray'a imza attığında kupa kazanamayan Muslera, 37 yaşında takımı bir kez daha zafere taşıyacak.

Beşiktaş derbisinde bir kez daha yüzde 100 gol kaydeden tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve oyuncu-menajerle yapılan görüşmelerde bir süredir herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Ancak Nando'nun derbideki performansı Galatasaray için önemini bir kez daha ortaya koyunca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müdahale etti.

2 yıllık bir teklif yapılacak!





Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, teknik direktörden gelen talimatların ardından Muslera'nın sözleşmesinin derhal uzatılması yönünde çağrıda bulundu. Galatasaray yönetiminin Uruguaylı kaleciyle ilk resmi görüşmelerini bu hafta yapması bekleniyor. Muslera'ya 2 yıllık bir teklif yapılacak.

Daha önce Muslera'nın 2,2 milyon euro, Galatasaray'ın ise 1,5 milyon euro teklif ettiği konuşulmuştu. Sarı-Kırmızılı takımda yıllık net 2,5 milyon euro maaş alan Muslera'nın bu kez maaşından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu olacak.