Galatasaray'ın kazandığı para ortaya çıktı

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında 3-2 yendiği Sparta Prag ile karşılaşmak üzere rövanş maçı için Prag'a gitti. Sarı Kırmızılılar maçı 4-1 kaybederek Avrupa'dan elendi ve ülke puanına katkıda bulunamadı. Bunun üzerine Galatasaray, UEFA tarafından son 16 tur için ödenen 1,2 milyon Euro de kaybetti.

Sıralamanın Son Hali

Galatasaray ülke puanına 3.875 puan katkıda bulundu.

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda başlayan Süper Lig şampiyonu, üç ön eleme turu, grup ligi ve Avrupa Ligi play-off turu maçlarında toplam 15,50 puan topladı. Bu puanlar, bu sezon ulusal turnuvaya katılan takım sayısına bölündüğünde, sarı-kırmızılı takımlar ulusal puanlamaya 3.875 puan katkıda bulundu.





Ulusal Puan Sıralamasındaki Rakipler

Galatasaray'ın mağlubiyetiyle birlikte Türkiye 37,600 puana ulaştı. Böylece Türkiye'nin ülke sıralamasında ilk onda sadece bir takımı (Fenerbahçe) Konferans Ligi'nde mücadele ederken, üç takımla on birinci sırada yer alan Çek Cumhuriyeti, Sparta Prag'ın Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle puanını 35,300'e yükseltti. Türkiye gibi 10. sıradaki İskoçya da Avrupa'ya tek takımla (Rangers) katılmaya devam ediyor. İskoçya'nın şu anki puanı 35.850.





Deniz Çoban'ın Çarpıcı Yorumu

Süper Lig şampiyonları doğrudan katılıyor.

Türkiye sezonu UEFA Kulüp yarışması ülke sıralamasında ilk 10'da bitirirse, Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak. Eğer ligi ilk dokuz içinde bitirirlerse, lig ikincileri Şampiyonlar Ligi'ne ikinci yerine üçüncü ön eleme turundan başlayacak.





Galatasaray 30 milyon Euro Gelir Elde Etti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı ve 14 milyon Euro kazandı. Katsayı sıralamasında 32 takım arasında 25. sırada yer alan Cim Bom, bu kalemden 9 milyon 996 bin 600 Euro kazandı. Galatasaray, bir grup ligi galibiyetinden 2,8 milyon Euro ve iki beraberlikten 1.008.600.000 Euro kazanırken, kura havuzunda biriken paradan da 244.737 Euro elde etti. Grup ligini üçüncü sırada bitirdikten sonra, Avrupa Ligi play-off turu için 500.000 Euro bonus eklendi ve kulübün kasasına 29.307.737 Euro girdi.





840.000 Euro Daha Eklenebilir

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) normalde Şampiyonlar Ligi grup aşaması için 15.640.000 Euro ödemektedir. Ancak Covid'den sonraki ilk aşamada bunun 840.000 Euro kısmını kesiliyor ve 14 milyon Avro kulüplere peşin olarak ödeniyor. Kesilen 840.000 Euro ile ne yapacaklarına daha sonra karar verecekler. Avrupa futbolunun patronları bazı sezonlarda kesintileri öderken, bazı sezonlarda ise kesilen miktarın tamamını ödedi. Bu sezon başında yapılan 840.000 Euro kesintinin ne olacağına Eylül 2024'te karar verilecek.