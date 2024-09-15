Galatasaray'ın Rizespor Zaferi ve İbrahim Hatipoğlu'nun Değerlendirmeleri

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçında Farklı Kazandı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin Keyfi

Başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hatipoğlu, “Bugün, taraftarlarımıza gerçekten güzel bir maç izlettirdik. Hem rakip hem hakem hem de kendi oyuncularımızı kutluyorum. İki haftadır aynı skorla kazanıyoruz ve lige 4 galibiyetle harika bir başlangıç yaptık,” dedi.

Transfer Süreci ve Osimhen

Hatipoğlu, transferlerle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını ifade ederek, “Gelecekte bu konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. İhtiyacımız olan oyuncuları aldık ve iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz,” dedi. Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Victor Osimhen hakkında ise, “Osimhen, dünyanın en önemli forvetlerinden biri. Bu sezon onun performansını izlemek önemli. Hep birlikte başarılar elde etmek istiyoruz,” sözlerini kullandı.

Taraftar Eleştirileri

İbrahim Hatipoğlu, taraftarların eleştirilerine de değinerek, “Taraftarlarımıza saygı duyuyoruz, ancak sosyal medyada farklı hesaplar da mevcut. Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için değerlidir. Başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum ve bunun sonuçlarını sahada göreceğiz,” şeklinde yorumladı.

Icardi’nin Durumu

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili olarak ise Hatipoğlu, “Icardi, bu takımın önemli bir oyuncusu ve şu an sakat. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonuna kadar devam ediyor. Başka bir kulübün transferi için hayal kurması boşa bir çaba,” ifadelerini kullandı.