Galatasaray'ın Rizespor Zaferi ve İbrahim Hatipoğlu'nun Değerlendirmeleri

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti. İbrahim Hatipoğlu, transfer ve performansa dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 01:22
Galatasaray'ın Rizespor Zaferi ve İbrahim Hatipoğlu'nun Değerlendirmeleri

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçında Farklı Kazandı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin Keyfi

Başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hatipoğlu, “Bugün, taraftarlarımıza gerçekten güzel bir maç izlettirdik. Hem rakip hem hakem hem de kendi oyuncularımızı kutluyorum. İki haftadır aynı skorla kazanıyoruz ve lige 4 galibiyetle harika bir başlangıç yaptık,” dedi.

Transfer Süreci ve Osimhen

Hatipoğlu, transferlerle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını ifade ederek, “Gelecekte bu konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. İhtiyacımız olan oyuncuları aldık ve iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz,” dedi. Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Victor Osimhen hakkında ise, “Osimhen, dünyanın en önemli forvetlerinden biri. Bu sezon onun performansını izlemek önemli. Hep birlikte başarılar elde etmek istiyoruz,” sözlerini kullandı.

Taraftar Eleştirileri

İbrahim Hatipoğlu, taraftarların eleştirilerine de değinerek, “Taraftarlarımıza saygı duyuyoruz, ancak sosyal medyada farklı hesaplar da mevcut. Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için değerlidir. Başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum ve bunun sonuçlarını sahada göreceğiz,” şeklinde yorumladı.

Icardi’nin Durumu

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili olarak ise Hatipoğlu, “Icardi, bu takımın önemli bir oyuncusu ve şu an sakat. Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonuna kadar devam ediyor. Başka bir kulübün transferi için hayal kurması boşa bir çaba,” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın Rizespor Zaferi ve İbrahim Hatipoğlu'nun Değerlendirmeleri
2
Galatasaray Doktorundan Sakatlık Açıklamaları
3
Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor Maçını Değerlendirdi
4
Samsunspor'dan Konyaspor'a Mağlup: Thomas Reis'ten Açıklamalar
5
Beşiktaş, Trabzon'da Hazırlıklara Başladı
6
Türkiye-İzlanda Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? İşte Detaylar ve Muhtemel 11'ler
7
UEFA Konferans Ligi: Başakşehir, St. Patrick's ile Beraber Kaldı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları