Galatasaray'ın yıldız ismi yaz aylarında veda edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin liderliğini ele geçirerek ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyerek dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, takımın önemli yıldızlarına da çeşitli teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem Türkiye içinde hem de Avrupa'da gösterdiği etkileyici performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları arasında yer alan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kaleci, Sparta Prag maçındaki muhteşem performansı ve maçın son dakikalarındaki önemli kurtarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 13 yıldır Galatasaray formasını giyen Muslera ile görüştüğü öğrenildi. Timur'un Muslera'ya, "Seninle devam etmek istiyoruz. Galatasaray'da büyük işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da oldukça iyi. Neden birkaç yıl daha oynamayasın?" dediği belirtildi.

ZAHA İNGİLTERE Mİ DÖNÜYOR?





Diğer yandan, Galatasaray'ın önemli isimlerinden Wilfried Zaha'nın, devre arasında iki önemli teklif aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig takımlarından West Ham ve Aston Villa, deneyimli kanat oyuncusunu kadrolarına katmak istedi. Ancak Zaha'nın, İstanbul'a yeni geldiğini belirterek burada kalmak istediği ifade edildi.

Zaha ile ilgili haberde, "Wilfried Zaha'nın bu yaz Premier Lig'e dönüşü için gözlerinizi dört açın. Crystal Palace'ın efsanesi, ocak transfer döneminde West Ham ve Aston Villa dahil birçok kulübün radarındaydı. Ancak Zaha, yarım sezonun ardından Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor gibi görünüyor. 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir yılını tamamlamasının ardından tekliflere daha açık olması bekleniyor" ifadeleri yer aldı. Zaha'nın Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, İngiltere Premier Lig'de iki kulübü birbirine düşürdü. İngiliz basını, tecrübeli oyuncunun yaz aylarında İngiltere'ye gideceğini iddia etti.