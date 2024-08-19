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Galatasaray'ın Young Boys Maçını Daniel Siebert Yönetecek

Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı UEFA maçını Daniel Siebert yönetiyor. Maç ayrıntıları burada.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:46
Galatasaray'ın Young Boys Maçını Daniel Siebert Yönetecek

Galatasaray ve Young Boys Karşılaşması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, 21 Ağustos Çarşamba günü Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda gerçekleşecek.

Hakemler ve Maç Detayları

Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert karşılaşmayı yönetecek. Maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Yardımcı hakemler Jan Seidel ve Rafael Foltyn olarak atanırken, dördüncü hakem Daniel Schlager olacak.

VAR Ekibi

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev alacak. Bu organizasyon, birçok seyirci tarafından heyecanla bekleniyor ve Galatasaray taraftarları için önemli bir müsabaka niteliği taşıyor.

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