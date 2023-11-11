Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı: Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Ön transfer pazarında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Fred ile birlikte milli takımda aradıkları ismi bulduğu öğrenildi.

Yaz transfer sürecinde Galatasaray'ın gündeminde olan ve teknik direktör Erden Timur ile görüşen Salih Özcan, Fenerbahce'nin teklifine olumlu konuştu. Kariyerini Borussia Dortmund'da devam ettiren Salih Özcan, Ali Koç'la yaptığı görüşme sonrasında Avrupa'da sürdürmek istediği konusunda kariyer fikrinden vazgeçip sezon sonunda Fenerbahce'ye imza atma fikri durumuna ikna oldu.





Geçen sezon Köln'den 5 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transferi gerçekleştirilen Salih Özkan, bu sezon Alman devleriyle çıktığı 10 karşılaşmada gol ve asist yapamadı. Salih Özcan'ın Borussia Dortmund'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı"

Salih Özcan, son transfer sürecinde Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf ederek, "Galatasaray'dan teklif aldım. Teknik direktör beni aradı ve teklifini bildirdi. Galatasaray büyük bir kulüp fakat ben yeni sezona odaklandım ve onlarla sözleşmem üç yıllık. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz, ancak dediğim gibi, bulunduğum yerden mutluyum. Odak noktam ise Borussia Dortmund." dedi.