Galatasaray, İzmir'deki Maç İçin Taraftarlarıyla Buluştu

Galatasaray, İzmir'e Ulaştı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafile, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Taraftar Desteği

Havalimanında çok sayıda taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösterdiler.

Kafile Otele Geçti

Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle hareket etti.

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu

Sarı-kırmızılı takımın İzmir kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Günay Güvenç

Jankat Yılmaz

Atakan Ordu

Ismail Jakobs

Eyüp Aydın

Davinson Sanchez

Roland Sallai

Kerem Demirbay

Dries Mertens

Eren Elmalı

Berkan Kutlu

Ahmed Kutucu

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Carlos Cuesta

Przemyslaw Frankowski

Yusuf Demir

Efe Akman

Alvaro Morata

Metehan Baltacı

Arda Ünyay

Mario Lemina

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.