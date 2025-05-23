Galatasaray, İzmir'deki Maç İçin Taraftarlarıyla Buluştu

Galatasaray, İzmir'e Ulaştı
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafile, büyük bir coşkuyla karşılandı.
Taraftar Desteği
Havalimanında çok sayıda taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösterdiler.
Kafile Otele Geçti
Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle hareket etti.
Galatasaray'ın Kamp Kadrosu
Sarı-kırmızılı takımın İzmir kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Günay Güvenç
- Jankat Yılmaz
- Atakan Ordu
- Ismail Jakobs
- Eyüp Aydın
- Davinson Sanchez
- Roland Sallai
- Kerem Demirbay
- Dries Mertens
- Eren Elmalı
- Berkan Kutlu
- Ahmed Kutucu
- Kaan Ayhan
- Elias Jelert
- Carlos Cuesta
- Przemyslaw Frankowski
- Yusuf Demir
- Efe Akman
- Alvaro Morata
- Metehan Baltacı
- Arda Ünyay
- Mario Lemina
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.