Galatasaray, Kale Seyahat ile Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Galatasaray ve Kale Seyahat'tan Anlamlı İş Birliği

Galatasaray Kulübü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Kale Seyahat ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde Kale Seyahat, sarı-kırmızılı futbol A takımının ana sponsorlarından biri olarak 3 yıl boyunca destek verecek.

İmza Törenine Katılım

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alirıza Çelebi katıldı.

Sponsorlukların Artışı

Metin Öztürk, son iki yıldaki sponsorluk artışına değinerek, “Son 2 senede sponsorluklar inanılmaz bir noktaya geldi. Sanıyorum 80 milyon avro civarına yükseldi.” ifadelerini kullandı. Buna ek olarak, Roma forması giyen Paulo Dybala’nın Galatasaray ile anılması üzerine Öztürk, transfer sürecinin tamamen teknik ekibe bağlı olduğunu belirtti.

Takım Otobüsünün Önemi

Niyazi Yelkencioğlu, takım otobüsünün başarının önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. “Takım otobüsü, Galatasaray seviyesindeki elit takımların başarısında önemli bir rol oynuyor. Şoförümüz Feyyaz Bey, Galatasaray sevgisiyle harika bir iş çıkarıyor.” dedi.

Kemerburgaz Tesisleri’ne Geçiş

Yelkencioğlu, Kemerburgaz Tesisleri'ne geçiş sürecinin tamamlandığını duyurdu ve “Hedefimiz ikinci devreye Kemerburgaz'da başlamak.” diye konuştu.

Finansal Stratejiler

Galatasaray’ın başkan yardımcısı, sponsorlukların futbol takımının giderlerini karşıladığını belirterek, “Sponsorluklarla günü kurtarıyoruz. Galatasaray büyük bir marka ve bu markayla birlikte olmak sponsorlara çok şey katıyor.” dedi.

Kale Seyahat’ten Özel Tasarım Otobüs

Cemal Alirıza Çelebi, “Galatasaray’a özel tasarlanmış, konforlu ve son teknolojiye sahip bir otobüsü hizmete sunduk. Sponsorluk bizim için sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda spor ve dayanışmanın bir ifadesidir.” şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alirıza Çelebi konuşma yaptı.

Galatasaray Kulübü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alirıza Çelebi konuşma yaptı.