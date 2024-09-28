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Galatasaray-Kasımpaşa Maçında Öne Çıkanlar

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Buruk'un stratejisi ve yeni transferleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:12
Galatasaray-Kasımpaşa Maçında Öne Çıkanlar

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Karşılaşması

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile önemli bir maça çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde kadrosunda 6 değişiklik yaparak rotasyon uyguladı.

Rotasyonlu İlk 11

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi isimlerle sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, ve Metehan Baltacı bulunuyordu.

Çift Santrfor Stratejisi

Buruk, takımı çift santrfor ile sahaya sürerek farklı bir sistem denedi. Victor Osimhen ve Mauro Icardi ikilisi maçta aynı anda görev aldı. Takım, önceki maçlardan farklı olarak 4-4-2 dizilişiyle mücadele etti.

Sallai'nın İlk Maçı

Galatasaray’ın yeni transferi Roland Sallai, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada ilk kez 11'de yer aldı. Almanya'nın Freiburg takımından katılan Macar oyuncu, bu meçle birlikte taraftarının önünde resmi formayla sahaya adım atmış oldu.

Kadın Futbol Takımından Selam

Maç öncesinde, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmayı başardığını duyurarak taraftarlarını selamladı. Önceki turlarda Çek temsilcisi Slavia Prag'ı eleyerek başarı elde eden kadın futbol takımı, RAMS Park'ta taraftarıyla buluştu.

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