Galatasaray - Kayserispor 59. randevu: Rekabetin tüm istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 59. kez karşılaşacak. Geride kalan 58 maçta Galatasaray 36-5 üstün, goller 130-46.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:05
Galatasaray - Kayserispor: 59. randevu ve rekabetin istatistikleri

EMRAH OKTAY - Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 59. kez karşılaşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda mücadele edecek.

Genel istatistikler

İki takım arasında geride kalan 58 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 36-5 üstünlüğü bulunuyor, 17 maç berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 130 golüne, Kayserispor 46 golle yanıt verdi.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda oynadığı 29 lig maçında 13 kez yendi. Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazandı, 13 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 26, Galatasaray ise deplasmanda 46 gol attı.

Kayseri'deki son 4 maçta ev sahibi ekip üstün

Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu: 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda ise 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetlerini 6-0 sonuçlarıyla aldı (2015-2016 ve 2022-2023 sezonları). Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2021-2022 sezonunda Kayseri'de elde ettiği 3-0 sonucu oldu. Rekabetteki en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda İstanbul'da oynandı; maçı Galatasaray 5-2 kazandı ve toplam 7 golle rekabetin en gollü karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

