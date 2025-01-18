Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Ameliyat Geçirdi

Başkan Dursun Özbek Ameliyat Oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, başkanın başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi.
Ameliyat Sonrası Durum
Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in sağlık durumunun yakından takip edildiği kaydedildi. Kulüp açıklamasında, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.