Galatasaray Kulübü'nden Florya ve Tesis Projeleri Üzerine Önemli Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübü, ağustos ayı olağan Divan Kurulu toplantısını RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkan Adnan Polat ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Florya Projesinin Önemi

Başkan Özbek, Florya'nın kulüp için kritik bir proje olduğunu vurguladı. Özbek, "Florya konusunu geçmiş dönemde başlatmıştık ve buradaki 42 dönümlük araziyi kulübe kazandıracak bir proje geliştirdik. Galatasaray'ın amacı spordur; bunu desteklemek için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Galatasaray Adası ve Kemerburgaz Tesisleri

Özbek, Galatasaray Adası'nda yalnızca bir bölgenin kullanılmadığını ve burada yeni etkinlik alanı oluşturacaklarını açıkladı. Ayrıca Kemerburgaz'daki tesislerin altyapı yatırımları için kritik önemde olduğunu belirtti.

Olimpiyatlar ve Galatasaraylı Sporcular

2024 Paris Olimpiyatları sonrası Galatasaraylı sporcu sayısının az olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Özbek, "Bu nedenle Aslantepe Vadisi bizim için çok önemli bir projedir; salon sporlarını burada bir araya getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Adnan Polat: "Florya'nın Önemi Büyüktür"

Eski başkan Adnan Polat, Florya projesinin kulüp gelecek açısından hayati olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray, göreve çağırdığında bu teklifi geri çeviremeyiz. Projenin maliyeti 200 milyon dolar civarında, bu yüzden dışarıda yaptırmalıyız," dedi.

Toplantıda, kulüp üyeleri arasında güven ve birlik çağrısı yapıldı. Başkan Özbek, "Birlik olursak, bize zarar veremeyecekler," diyerek sosyal medyada yayılan asılsız haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.