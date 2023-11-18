Galatasaray kupa final yerinin değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu

Türk futbolunda heyecan doruktayken, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray Kulübü, Suudi Arabistan'da planlanan finalin Türkiye'de düzenlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan derbi maçının, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve tercihen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için federasyona yazılı talepte bulundu. Bu başvuru, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da düzenlenmesine yönelik tartışmaların ardından geldi.





Galatasaray Kulübü'nün resmi talebi, Türk futbolseverler arasında da geniş bir yankı uyandırdı. Taraftarlar, Süper Kupa Finali'nin ülkede düzenlenmesini ve tarihi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını destekleyerek sosyal medyada kampanyalar başlattı.

TFF'nin nasıl bir karar vereceği ise merakla beklenirken, Süper Kupa Finali'nin ev sahibi yerinin değiştirilmesi konusundaki gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.