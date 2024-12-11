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Galatasaray, Malmö Maçına Hazır! Hazırlıklar Tamamlandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Florya'da tamamladı. Sakat oyuncular dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:21
Galatasaray, Malmö Maçına Hazır! Hazırlıklar Tamamlandı

Galatasaray, Malmö İçin Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölüm ile başladı.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlık Durumu

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir antrenmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı idmanda yer alırken, Kaan Ayhan bireysel çalışmalara yöneldi.

Uçuş Bilgileri

Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, Teknik...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda oyuncu Davinson Sanchez de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, Teknik...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda oyuncu Davinson Sanchez de yer aldı.

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