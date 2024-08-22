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Galatasaray'nın Şampiyonlar Ligi Macerası Başladı

Galatasaray, Young Boys'a karşı 3-2'lik skorla mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna kötü başladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:01
Galatasaray'nın Şampiyonlar Ligi Macerası Başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Deplasmanla Karşılaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçına çıktı. Takım, deplasmanda karşılaştığı İsviçre'nin Young Boys ekibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçın Detayları

İlk yarıda yaşanan zorlu mücadele, her iki takım için de kritik anlar içeriyordu. Ancak, Young Boys'un ev sahibi avantajını iyi kullandığı görüldü.

Galatasaray, bir sonraki maça odaklanmak zorunda. Bu maç, takımın Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmesi açısından çok önemliydi. İkinci maçta dönüş yaparak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyorlar.

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