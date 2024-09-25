Galatasaray, PAOK ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Galatasaray ve PAOK Maçı Detayları
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. Heyecan dolu maç, RAMS Park stadyumunda gerçekleştirilecek.
Maçın Hakemleri
Bu önemli mücadelede Alejandro Hernandez, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo (İspanya) hakem olarak görev alacak.
Takım Kadroları
Galatasaray kadrosu ise şöyle:
Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.
PAOK kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:
Kotarski, Jonny, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov.
Futbolseverler bu mücadelede iki takımın sergileyeceği performansı merakla bekliyor.