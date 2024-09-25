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Galatasaray, PAOK ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK ile RAMS Park'ta mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:58
Galatasaray, PAOK ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Galatasaray ve PAOK Maçı Detayları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. Heyecan dolu maç, RAMS Park stadyumunda gerçekleştirilecek.

Maçın Hakemleri

Bu önemli mücadelede Alejandro Hernandez, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo (İspanya) hakem olarak görev alacak.

Takım Kadroları

Galatasaray kadrosu ise şöyle:
Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.

PAOK kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:
Kotarski, Jonny, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov.

Futbolseverler bu mücadelede iki takımın sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

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