Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:28
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ardından, iki grup halinde 8’e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği yeni bir idman ile bu önemli mücadeleye yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
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