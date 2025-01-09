Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ardından, iki grup halinde 8’e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği yeni bir idman ile bu önemli mücadeleye yönelik hazırlıklarını sürdürecek.