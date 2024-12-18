Galatasaray, Rasta Vechta'yı 74-64 Yenerek Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Sırayı Garantiledi

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray, Almanya'da Öne Çıktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının altıncı ve son haftasında, Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Rasta Vechta ile karşılaştı. Rasta Dome Vechta'da gerçekleşen zorlu mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 74-64 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

İlk çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray, bu bölümde 20-9 gibi etkileyici bir üstünlük sağladı. Devreye geçilirken soyunma odasına 36-27 önde girdiler. Üçüncü çeyreğin sonunda da kontrolü elinde bulunduran Galatasaray, final periyoduna 51-44 üstünlükle girdi. Son bölümde de etkili oyununu sürdüren Galatasaray, maçı 74-64'lük skorla tamamladı.

Play-in Oynama Garantisi

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, grubu 2. sırada tamamlayarak play-in turuna katılma hakkını elde etti. Taraftarları tarafından büyük bir mutlulukla karşılanan bu sonuç, sarı-kırmızılıların sezon performansını taçlandırdı.